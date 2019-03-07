Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

Такое решение принято в рамках борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Фото clutch.ua.

Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg 2019-03-07T03:34:15+02:00 Украина Такое решение принято в рамках борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам.

Согласно принятому постановлению, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные акты для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

Ранее сообщалось, что в США забили тревогу из-за устойчивой ко всем антибиотикам бактерии.

Также мы писали о том, что ученые обнаружили бактерию, которая способна поедать пластик.

Также человечество пугает еще одна серьезная проблема – супербактерии. Их не берет ни один известный антибиотик. Ежегодно они уносят жизни более семисот тысяч человек. По прогнозам исследователей, за 30 лет цифры достигнут десяти миллионов. Некоторые бактерии-убийцы медики уже нашли в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.