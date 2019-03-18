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Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg Украина МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из «красного» списка пациентов

Минздрав уже с 1 апреля хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые еще не заключили деклараций с врачом. "Сегодня" разобрались, почему чиновники идут на такой шаг и чем это грозит для украинцев.

Зеленый и красный списки

Сейчас все пациенты терапевтов, семейных врачей и педиатров поделены на два списка — "зеленый" и "красный". Первый состоит из людей, которые уже успели заключить декларации с выбранными докторами. На сегодняшний день, по данным Нацслужбы здоровья, это успели сделать почти 26 млн украинцев. Остальные входят во второй список. Однако в Минздраве отмечают: пациентов из "зеленого" списка с каждым днем становится все больше. Например, только за две недели марта деклараций заключено на 815 тысяч больше, чем в феврале, а в феврале — на 1,17 млн больше, чем в январе.

"Это требует увеличения финансирования учреждений здравоохранения, которые работают по "зеленому" списку, и сокращения для тех, кто работает по "красному", — говорят чиновники.

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Жесткая экономия

Чтобы решить эту проблему, Минздрав предлагает поменять правила финансирования. Сегодня за одного пациента из обоих списков врач получает 370 грн в год. Если Кабмин примет инициативу медчиновников, уже с 1 апреля за человека из "красного" списка врачи будут получать по 120 грн в год. Ранее планировалось, что такое понижение произойдет только 1 июля. В министерстве отмечают — этот шаг позволит сэкономить 360 млн грн, которые пойдут на финансирование "зеленого" списка. Правда, говорят чиновники и о рисках:

"Это подтолкнет медучреждения, которые еще не заключили договоры с Нацслужбой здоровья, заключить их как можно скорее или искать другие источники финансирования".

Невыгодный список

Один из столичных терапевтов, на условиях анонимности, нам рассказал о возможных негативных последствиях такого решения:

"Врачу куда выгоднее будет принимать пациентов с декларациями, а людям из "красного" списка говорить, что все расписано на несколько часов вперед, а потом нужно идти домой к пациенту. Разница в оплате хотя и не большая, но она все равно есть".

Медэксперт Зоряна Черненко успокаивает: помощь получат все.

"У нас законы говорят, что каждый украинец имеет право на медицинскую помощь. И только другой закон может это право ограничить, а не постановление Кабмина. Если кто-то нарушит эту норму, то ему будет грозить уголовное преследование за непредоставление медпомощи".

Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

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Тег финансирование, врачи, Минздрав, пациенты, декларации, медучреждения

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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