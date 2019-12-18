Украинцев ждет рост прожиточного минимума

Кабинет министров Украины сделал первый шаг к повышению прожиточного минимума до "реального" уровня, одобрив законопроект на эту тему. Теперь по документу состоятся парламентские слушания. Как рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24", законопроект позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. В перспективе – увеличение их размера почти в два раза.

"Суть прожиточного минимума за эти годы потерялась. Мы считаем, что он должен быть показателем минимального достойного уровня жизни. То есть, это такой критерий бедности или малообеспеченности. <...> Его повышение сейчас не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов", – сказала Соколовская.

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Она объяснила, что разработанный законопроект предполагает отвязывание зарплат, штрафов и других подобных показателей от прожиточного минимума. В то же время, социальные выплаты останутся привязанными к этому показателю, и тогда его можно будет значительно повысить. Кроме того, будут использоваться и другие механизмы роста прожитминимума.

"Это не вопрос одного законопроекта – отвязки прожиточного минимума. Это один шаг, который нам освободит ресурс в бюджете для поднятия прожиточного минимума в социальной сфере. И этим первым шагом мы сможем добавлять деньги. Сейчас мы фрагментированно поднимаем прожиточный минимум. В следующем году мы предложили повышение прожиточного минимума в нескольких программах: первая – помощь на детей под опекой, в приемных семьях и семейных формах. Вместо двух прожиточных минимумов там будет два с половиной в следующем году. И для детей с инвалидностью – с двух до трех с половиной прожиточных минимума. Далее у нас есть программа малообеспеченности. Здесь мы также подняли прожиточный минимум. Там, например, 85% на детей, а будет 130%. То же самое мы делаем с пенсиями. Мы стараемся выбрать модель, при которой мы можем помочь наименее защищенным", – объяснила Соколовская.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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