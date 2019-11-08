"Украинцы переплачивают": Милованов назвал отрасли, где повысят конкуренцию

По мнению министра, из-за низкой конкуренции малый бизнес не может развиваться

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе (АПК), спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений. Об этом написал глава ведомства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook на фоне остановки табачных фабрик.

"Что мы планируем сделать в первую очередь? Повысить конкуренцию в два раза в пяти проблематичных отраслях… Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться", – сообщил министр.

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Он отметил, что, согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции в Украине (2016 год), на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг) и почти столько же – 43% – на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

"Проблема острая, хотя общество недооценивает масштаб проблемы. Более того, ситуация ухудшается", – подчеркнул глава Минэкономики.

Новости "Сегодня" писали, что к постоянному подорожанию сигарет из-за роста акцизов курильщики уже привыкли, но в последнее время в Украине произошел ряд событий, которые могут повлиять на рынок табачных изделий гораздо более существенно, чем простое повышение акцизов. Подробнее читайте в нашей статье "Табачники против нового закона: что происходит на рынке сигарет и чего ждать курильщикам".

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