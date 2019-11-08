Табачники против нового закона: что происходит на рынке сигарет и чего ждать курильщикам

/ Фото: Pixabay

Реклама

К медленному, но постоянному подорожанию сигарет из-за роста акцизов курильщики, наверное, уже привыкли. Навряд ли смирились и перестали расстраиваться, но большой неожиданностью для них очередное обещанное подорожание точно не становится. Однако в последнее время произошел ряд событий, которые могут повлиять на рынок табачных изделий гораздо более существенно, чем простое повышение акцизов.

Штраф за сговор

Начнем, пожалуй, с небольшого экскурса в прошлое. В 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал монополистом компанию, которая занимается оптовой закупкой табачных изделий у компаний-производителей. По данным АМКУ, ООО "ТЕДИС Украина" единственная покупает сигареты напрямую у крупных производителей, остальные же оптовые и розничные продавцы вынуждены закупать товар у нее. Схема рынка, по данным АМКУ, выглядит таким образом:

Фото с сайта АМКУ

"В декабре 2016 Антимонопольный комитет принял решение, которым признал монопольное (доминирующее) положение ООО "ТЕДИС Украина" на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением наложил на компанию штрафы в совокупном размере более 430 млн грн. Это решение было обжаловано нарушителем в судах, однако суды (включая Верховный Суд) согласились с выводами Комитета… Постановление Верховного Суда от 19.06.2018 по хозяйственному делу № 910/3047/17 является окончательным, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – говорится в информационном сообщении АМКУ.

То расследование АМКУ от 2016 года касается деятельности компании-монополиста в период с 2013 по сентябрь 2015 года. Однако с тех пор ситуация, судя по всему, мало изменилась. Недавно Антимонопольный комитет провел следующее расследование – относительно сговора производителей и той же "ТЕДИС". И 10 октября вынес решение оштрафовать производителей табачных изделий и их единственного прямого дистрибьютора на общую сумму 6,5 млрд (!) грн.

"Собранными по делу доказательствами подтверждено, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования", – информирует АМКУ.

Фигурантам расследования предписано "прекратить нарушения". Неизвестно, насколько быстро выполнили бы они это предписание. Но еще до вердикта АМКУ в парламенте появляется поправка к законопроекту №1049, которая, как утверждают авторы, должна изменить ситуацию на законодательном уровне, чтобы сделать сговор на табачном рынке невозможным. Ну, или, по крайней мере, невыгодным.

Торговую надбавку на сигареты ограничили

Вообще-то законопроект №1049 называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Казалось бы, он никак не касается рынка сигарет. Однако перед вторым чтением народные депутаты Александр Юрченко и Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") внесли "табачную" поправку в его "Заключительные и переходные положения".

Поправка касалась внесения изменений в закон "О госрегулировании производства и оборота спирта… табачных изделий и топлива" путем введения ограничений на торговую наценку для производителей и оптовиков сигарет. С момента вступления в силу этого закона и до 1 января 2021 года производители и импортеры должны отпускать свою продукцию оптовикам не дороже, чем за 80% максимальной розничной цены (с учетом НДС и акцизного сбора), установленной производителем или импортером. Оптовики, в свою очередь, имеют право реализовывать табачные изделия розничным торговцам по цене, не превышающей 87% розничной цены. Иными словами, максимальная оптовая наценка теперь может составлять не более 7%, а розничная – не более 13% от отпускной цены производителя.

4 октября законопроект был проголосован вместе с этой поправкой. Но на сегодняшний день еще не вступил в силу, поскольку пока находится на подписи у президента.

Один из инициаторов таких изменений, Александр Юрченко, говорит, что предложенные изменения должны разрушить монополию на рынке сигарет.

А вот производители табачной продукции пугают новым, "незапланированным" ростом цен на сигареты и закрытием табачных фабрик.

У табачников дело – табак

9 октября представители четырех крупных табачных фабрик Украины и ассоциации "Укртютюн", их объединяющей, провели пресс-конференцию, на которой назвали "табачные инициативы" парламента непродуманными и такими, которые вредят рынку. В частности, региональный директор компании British American Tobacco Саймон Уэлфорд заявил, что установление лимита торговой надбавки приведет к подорожанию сигарет, поскольку "увеличивает нынешний, полностью конкурентный показатель на 100%". А гендиректор компании Imperial Tobacco Растислав Чернак уточнил, что сразу после вступления закона в силу цена на одну пачку сигарет вырастет на 7 гривен (хотя в законе указана предельная маржа, а не обязательная. – Ред.). Очередной рост акцизов с 1 января поднимет цены на каждую пачку еще на 7 грн. Таким образом, уже через три месяца цена сигарет в розничной продаже будет выше нынешней на 40%, предупреждают производители сигарет.

Как следствие, по их прогнозам, легальный рынок сигарет в Украине сократится примерно на четверть, а нелегальный рынок, наоборот, вырастет на 20%, что приведет к недополучению бюджетом порядка 7 млрд грн.

Представители табачных компаний, которые входят в состав международных холдингов, также заявили о том, что, возможно, производство сигарет в Украине сократится либо вовсе остановится.

"Нам нужно будет рассмотреть вопрос о продолжении производства продукции на других фабриках", – завил на пресс-конференции Саймон Уэлфорд. Подобные фразы во время пресс-конференции звучали и от представителей других табачных компаний.

В подтверждение угрозы Прилуцкая табачная фабрика, принадлежащая British American Tobacco, в октябре приостановила свою работу (хотя, напомним, закон еще не вступил в силу). Журналисты сайта "Сегодня" поехали в Прилуки и пообщались с местными жителями, узнав, как они относятся к закрытию фабрики.

Чем закончится конфликт

Перспективы остановки работы табачных фабрик пугают даже не столько курильщиков, сколько экономистов. Ведь это крупные предприятия, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков и на которых работают сотни и тысячи людей.

Министр экономразвития Тимофей Милованов, похоже, в такие перспективы не верит.

"Табачные компании не остановятся. Там проблема теневого рынка табака и серьезная борьба за сохранение статуса-кво", – написал он на своей странице в Facebook.

"А давайте поспорим, что они не закроются? На любую сумму", – написал он в ответ на другой вопрос на эту же тему.

Эксперты считают, что, даже если это произойдет, экономические последствия не будут катастрофичными.

"Если табачные компании объявили, что уйдут с рынка, то они могут уйти. Но то, что будут такие негативные последствия – я не уверен. Потому что акцизы платятся не с производства, а с сигарет, которые продаются. А чтобы сигареты перестали продаваться в Украине – это практически невозможно. Поэтому мы можем, конечно, потерять какие-то рабочие места. Но десятки миллиардов, о которых говорится, – это некорректная цифра", – уверен экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Табачники во время пресс-конференции говорили о своем желании встретиться с представителями власти и найти иное решение вопроса. Они считают, что закон, меняющий правила на их рынке, должен вернуться в парламент на доработку без подписи президента.

С тем, что найденное решение – единственно правильное, не согласны и некоторые экономисты.

"На мой взгляд, нужно просто запрещать реализацию через одну структуру. Тут действительно возникают возможности злоупотребления монопольным положением. Я согласен, что надо штрафовать за такое, но я против того, чтобы изменения происходили таким образом. Решение Антимонопольного комитета может позволить урегулировать вопрос. А попытки в ручном режиме регулировать цены формируют условия для злоупотреблений на этом рынке и ручного вмешательства со стороны государственных органов", – считает экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Регулировать рынок напрямую через закон неправильно. Думаю, всем нужно сесть вместе и выработать решение по демонополизации", – прокомментировал Тимофей Милованов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама