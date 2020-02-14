Украинцы все чаще заказывают услуги через интернет: названы цифры

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Ритм жизни ускоряется, времени на домашние дела остается все меньше, и украинцы все чаще отдают на аутсорс рутинные хлопоты – заказывая на дом еду, приглашая уборщиков и сборщиков мебели. И сегмент этих услуг в нашей стране растет с каждым новым годом – несмотря на достаточно высокий риск быть обманутыми.

Так, по данным одного из украинских онлайн-сервисов услуг, за 2019 год украинцы совершили 539 тыс. заказов, что на 29% больше по сравнению с 2018 годом. Искали чаще всего в интернете курьеров, клинеров (уборщиков) и сантехников, а самым популярным сервисом прошло года стали услуги доставки (53 тыс. заказов).

"Украинцы постоянно ищут курьеров через интернет. Это объясняется тем, что люди все больше ценят свое время и не хотят тратить его на мелкие бытовые дела. В основном по этой причине растет спрос также и на другие услуги", – рассказывает маркетолог Ольга Сорока.

ТОП-5 категорий по количеству заказов на сайте выглядит так:

Курьерские услуги (доставка посылок, покупок, корреспонденции, подарков) – 53 тыс. заказов.

Услуги сантехника – 39 тыс. заказов.

Ремонт крупной бытовой техники – 30 тыс. заказов.

Строительные работы (отдельные или комплексные специализированные услуги) – 28 тыс. заказов.

Клининговые услуги (комплексная и частичная уборка жилья, офисных помещений) – 27 тыс. заказов.

А вот услуги шиномонтажа в сети оказались практически не востребованы — всего 260 заказов за год. Большинство водителей предпочитает менять резину в шиномонтажной мастерской, которые расположены вблизи от дома или места работы.

Какие еще услуги нужны украинцам, читайте в материале "Сантехники с массажистами: кого украинцы чаще ищут в сети и сколько платят".

Ранее мы писали, что популярность набирают услуги по передержке животных, химчистка на дому и приходящий повар. Что касается уборки, то услуги клининга сейчас заказывают даже жители небольших городов. В связи с этим новости "Сегодня" разобрались, что выгоднее – убрать квартиру самому или пригласить специалиста. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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