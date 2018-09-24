Украинцев обворовывают при клининге: как не попасться на удочку уборщиков-мошенников

Люди жалуются, что после "профессиональной уборки" из дома исчезают вещи

Заказали уборку дома, а потом не досчитались ценных вещей. Чем популярнее становится в Украине клининг, тем чаще клиенты жалуются на кражи.

Евгения Данилова работает на двух работах. Говорит, что из-за большой загруженности домашнюю уборку доверяет клининговой компании.

"Приезжали, убирали, пока меня не было дома. Я прихожу домой, смотрю – приоткрыта шкатулочка, где я драгоценности храню. И нет гвоздиков золотых с бриллиантами. Кто-то из уборщиков просто их забрал", – говорил Евгения.

Пострадавшая пожаловалась в клининговую компанию, но там сказали: их работники не виноваты. Корреспонденты "Сегодня" тоже пытались получить комментарий, но телефоны этой фирмы не отвечают.

Как иногда убирают недобросовестные рабочие, видела и журналистка Инна Гончарук. Она две недели работала в такой компании ради расследования.

"Я несколько раз замечала, что рылись в ящиках. И я так думаю, очевидно, что-то оттуда стаскивали. Еще очень дешевые средства для уборки используют - химия дешевая, разъедающая не только руки, но и мебель", – делится впечатлениями Инна.

А Виталий Перетяка, прежде чем найти добросовестную клининговую компанию, проверил не один десяток фирм. Чтобы пустить посторонних людей в дом, советует внимательно изучить все тонкости.

"Нужен контракт, в котором прописано, какие моменты должен человек убрать. Главное не забыть, чтобы там была прописана сумма страховки – если кто-то что-то повредит, то он должен будет за это отвечать", – рассказывает Виталий.

Он также добавляет, что клининг дешевле 500 гривен рассматривать не стоит. Скорее всего в такой фирме работают нелегально, а это риск наткнуться на мошенников.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, что такое аутсорс бытовых услуг и как на этом заработать.