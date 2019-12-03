Украинцы все активнее жалуются на некачественные покупки в интернете

В Госпотребслужбе за девять месцев скопилось 15 тысяч жалоб

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Количество жалоб на продавцов товаров и услуг существенно выросло, но эффективность государственной помощи украинским потребителям остается невысокой. Об этом рассказал начальник отдела контроля над рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Государственной потребительской службы Олег Кобельков, пишет FinClub.

"За девять месяцев этого года мы получили более 15 000 обращений граждан. Большинство из них касается качества непродовольственных товаров. 41% – качества предоставляемых услуг, из них 29% – качества жилищно-коммунальных", – отметил Кобельков.

По его словам, доля жалоб на онлайн-торговлю возросла.

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"Хочу обратить внимание, что 7% обращений граждан касается приобретения товаров через интернет или вне торговых или офисных помещений. В 2017 году эта цифра была 6,5%, в 2018-м – чуть меньше 6,3%, сейчас 7% – рост на десять процентов", – рассказал Кобельков.

Он отметил снижение эффективности работы Госпотребслужбы, которая должна получать согласования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства для каждой проверки, при этом для проверки нужно знать все о продавце, даже его организационно-правовую форму собственности, а эта информация не указана в товарных чеках.

"И ключевое: если мы возьмем нашу цифру эффективности рассмотрения обращений граждан, она составляет примерно 49%. Лет десять назад она была значительно выше – 70-75%. Ключевое в этом снижении – вопрос невозможности идентификации продавца для осуществления проверки. Поскольку фискальный чек имеет все необходимые атрибуты, и поскольку на весы положена с борьба за налогообложение, и борьба с контрабандой, мы – ярые сторонники фискализации", – отметил он.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее писал о том, как украинцам подсовывают неправильные ценники и недействительные чеки в магазинах:



Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, как вернуть неисправный товар недобросовестному магазину.

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