Украине нужны морозы: фермер рассказал об опасности для урожая

Морозы убивают возбудителей болезней и вредителей. А если их нет - жди грызунов, болезни и грибок растений

/ Фото: Pixabay

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Зима в Украину так и не пришла, а ведь перезимовка – важный период для растений. Отсутствие снега и мороза, повлияет на урожай, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В то же время Татьяна Адаменко , начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, говорит, что этой зимой никаких рисков для озимых культур не возникало.

"Главный риск – это вымерзание. А из-за потепления, которое наблюдается уже тридцатый год, подобные риски превращаются в экзотику и становятся все реже. Тем более этой зимой вообще не было длительных заморозков. На сегодняшний день все, что посеялось на полях – осталось, ничего не пропало", – говорит Адаменко.

А если в феврале и будут морозы, то озимые культуры способны выдерживать достаточно низкие температуры. Это зависит от растения – от того, насколько оно накопило питательных веществ, чтобы пережить зиму.

"Мы ожидаем похолодание до 9-10 февраля в северной части Украины, но его нельзя назвать морозами для нашего климата, и оно будет кратковременным. Можно сказать, оно никак не повлияет", – отмечает Татьяна Адаменко.

Однако есть другие риски. Морозы убивают возбудителей болезней и вредителей. А если их нет, можно ожидать больше грызунов и болезней растений. Болезни и грибок могут поразить не только посевы, но и фруктовые деревья, говорит Данил Левченко , директор фермерского хозяйства "Сад".

"Не так страшно, что какие-то деревья рано зацветут из-за раннего тепла, как грибок, который может нанести намного большего вреда. Не от всех его видов можно избавиться. Пока сложно сказать, что будет с урожаем фруктовых, это будет понятно ближе к апрелю" – говорит Данил Левченко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Теплая зима и нехватка влаги: Украине грозят проблемы с урожаем" .

Напомним, синоптик обрадовала прогнозом погоды – в Украине будет тепло, как в апреле.

А тем временем харьковский сурок Тимка спрогнозировал погоду на весну:

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