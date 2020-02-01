В Украине будет тепло, как в апреле: синоптик обрадовала прогнозом погоды

Отправлять пуховики и теплые шапки в гардероб пока не стоит

/ Фото: Pixabay

Несмотря на то, что в Карпатах царит настоящая зима, воскресенье, 2 февраля, в Украине может стать самым теплым днем ​​в ближайшей перспективе.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Однако, по ее словам, порывы ветра могут быть штормовыми.

В течение воскресенья в большинстве областей Украины ожидается + 7... + 13 градусов, на юге Одесской области возможно до +15 градусов. Периодические дожди, в южной части и в Центре – больше прояснений.

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В Киеве в воскресенье будет ветрено, с дождем и тепло, до + 7... + 9 градусов.

Однако, по словам Диденко, отправлять пуховики и теплые шапки в гардероб пока не стоит: 5-6 февраля в Украине ожидается похолодание.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" обаномальной погоде в феврале.

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