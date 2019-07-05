Украинская экономика может расти в два раза быстрее: у Зеленского озвучили "рецепт"

Гетманцев уверен, что ВВП может достичь повышения на 7% в год против нынешних 3,3%

Фото: пресс-центр НБУ

Международный валютный фонда считает, что рост украинской экономики можно ускорить до 5-6% в год. Однако, как рассказал сайту "Сегодня" представитель команды президента Владимира Зеленского, юрист и эксперт по налогообложению Данил Гетманцев, этот показатель можно довести и до 6-7% ВВП. Для сравнения, в 2018 году рост составил 3,3%.

"Нельзя не согласиться с заявлением уважаемого представителя МВФ. Действительно, для обеспечения прироста ВВП на 5-6% – а мы полагаем, на 6-7% – необходимо "перезагрузить" институты. Суды и правоохранительные органы, налоговую и таможенную службу. Все те институты, которые позволили бы привлечь инвестиции в Украину и через инвестиции перезапустить нашу экономику. Потому что для экономического роста нам необходимы инвестиции. А чтобы инвестиции пришли в Украину, нужно обеспечить их безопасность. Независимые суды, безопасность жизни и собственности. То есть прекратить фактически рейдерство как со стороны государства, так и со стороны каких-либо бизнес-групп, сделать это невозможным, дать инвесторам гарантии", – объяснил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что это касается не только иностранных инвесторов, но и украинских инвестиций.

"Нужно обеспечить простую и комфортную налоговую систему (простую в плане работы с нею, чтобы все можно было отрабатывать в электронной форме, минуя контакт глаза в глаза налогоплательщика с чиновником). Обеспечить нормальные, прозрачные таможенные процедуры, убрать контрабанду с таможни, перевести в электронную форму и упростить таможенные процедуры. Сегодня у нас они в два раза длиннее, чем те же самые процедуры в странах ЕС. Также необходимо создать наконец службу финансовых расследований, убрав функции контроля у МВД и СБУ и ликвидировав налоговую полицию. Провести налоговую амнистию и многое другое", – перечислил Гетманцев.

Подробнее о том, какие реформы могут понадобиться стране, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Переговоры с МВФ: какая бизнес-модель нужна Украине".

Ранее Гетманцев также объяснил, почему "дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе. При этом специалист признал наличие проблем, но опроверг "апокалиптические" оценки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в мае в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции:

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