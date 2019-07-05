Переговоры с МВФ: какая бизнес-модель нужна Украине

Увидим ли в новой программе сотрудничества невыполненные пункты из предыдущих программ

Владимир Зеленский и Дэвид Липтон. Фото: president.gov.ua

Тема продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом вновь актуализировалась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. Во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером Владимир Зеленский заверил собеседника, что Украина намерена продолжать и углублять сотрудничество с МВФ. А также заявил о планах продолжить более предметный диалог с Фондом после парламентских выборов.

Кроме того, там же, в Канаде, состоялась встреча Зеленского с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, который в период предвыборного отпуска Кристин Лагард исполняет обязанности директора-распорядителя Фонда. Во время этой встречи Дэвид Липтон сделал заявления, которые прозвучали как краткое, но обязательное "техзадание" для Украины, которое, очевидно, должно найти отражение в тех обязательствах, которые Украина возьмет на себя в рамках новой кредитной программы МВФ.

"Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институтами, конкурентоспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас, без сомнения, есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет – это капиталов и технологий. И последнее – должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", – сказал, в частности, Липтон.

По расчетам и. о. директора-распорядителя, такие реформы позволят Украине ускорить рост ВВП фактически вдвое – до 5-6%. Если же реформа государственного сектора экономики вновь не состоится, роста не будет, предостерег представитель МВФ.

"Именно сейчас настал момент выбора – с новой администрацией [президента], а вскоре – и с парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", – добавил Дэвид Липтон.

Главное – чтобы росла экономика

Сайт "Сегодня" поинтересовался у экспертов, о какой "бизнес-модели" мог говорить и. о. директора-распорядителя Международного валютного фонда. И каких пунктов можно ожидать в будущем Меморандуме о сотрудничестве с МВФ?

"Я думаю, говоря о бизнес-модели, Липтон имел в виду именно реформирование государственных институций. Конечно, Украине нужно сегодня существенное улучшение в этой сфере. Фактически у нас сегодня система защиты прав собственности не работает, судебная система, скажем так, с огромными недостатками. Финансовые институты очень слабо развиты, я бы сказал, однобоко. Фактически отсутствует небанковский финансовый сектор, фондового рынка, я бы сказал, вообще не существует, потому что он практически на 90% представлен государственными ценными бумагами. Конечно, все это – составляющие даже не бизнес-модели, а составляющие экономики, и это намного больше, чем бизнес-модель. Именно эти составляющие формируют стойкость, функциональность, продуктивность национальной экономики", – говорит замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

При этом эксперт считает, что представитель МВФ говорил о создании новой украинской "бизнес-модели" не как об условии для открытия новой кредитной программы, а как о более далекой цели, к которой, впрочем, нужно начинать двигаться уже сейчас. Ведь на создание серьезной экономической модели нужно время, а обсуждение новой программы анонсировано буквально через несколько недель.

"На данном этапе в программах с МВФ используются совершенно стандартные инструменты финансовой стабильности, которые могут обеспечить платежеспособность страны-заемщика. Конечно, тех же параметров финансовой стойкости можно достичь за счет институционных реформ. Скажем, не повышать напрямую тарифы на коммунальные услуги, а внедрить механизм, которые оздоровят ситуацию в "Нафтогазе", которые обеспечат более эффективное использование природного газа и которые на рыночных основах оптимизируют рыночные механизмы, на которых формируется оплата за газ. То есть придем к обоснованной цене и экономически обоснованному использованию природного газа. И это будет уже совсем другая модель. Не напрямую повышается тариф, а изменяется механизм", – полагает Ярослав Жалило.

Представитель команды Владимира Зеленского, юрист и эксперт по налогообложению Данил Гетманцев, комментируя слова Липтона насчет "новой бизнес-модели", предположил, что и. о. директора-распорядителя Фонда имел в виду изменение принципов подхода к правовому регулированию экономики и публичных финансов.

"Какая бизнес-модель существует в Украине сейчас, к сожалению? Организовать или отобрать у кого-то преступную схему воровства денег, сесть на нее, заработать, а затем желательно соскочить с ответственности и уехать за границу. Вот это бизнес-модель, которая исповедовалась на протяжении многих лет, и она не менялась. Такая модель предполагала условную договоренность между обществом и государством, когда государство позволяло себе красть, а общество позволяло себе уклоняться от налогообложения и работать в тени. Но такая модель не рабочая, так мы ничего не достигнем. Нам надо поменять эту модель на нормальные прозрачные правила, которые бы устраивали всех тех, кто хочет работать по-белому, кто хочет работать на свое будущее", – говорит Данил Гетманцев.

Что касается источников роста экономики, они могут быть разными. Но при этом главным фактором, по мнению Данила Гетманцева, является приход инвесторов. А для этого необходимо снять все препятствия на пути их вхождения в Украину.

"Нельзя не согласиться с заявлением уважаемого представителя МВФ. Действительно, для обеспечения прироста ВВП на 5-6% – а мы полагаем, на 6-7% – необходимо "перезагрузить" институты. Суды и правоохранительные органы, налоговую и таможенную службу. Все те институты, которые позволили бы привлечь инвестиции в Украину и через инвестиции перезапустить нашу экономику. Потому что для экономического роста нам необходимы инвестиции. А чтобы инвестиции пришли в Украину, нужно обеспечить их безопасность. Независимые суды, безопасность жизни и собственности. То есть прекратить фактически рейдерство как со стороны государства, так и со стороны каких-либо бизнес-групп, сделать это невозможным, дать инвесторам гарантии. Причем это касается не только иностранных инвесторов, но и украинских инвестиций. Для этого нужно обеспечить простую и комфортную налоговую систему (простую в плане работы с нею, чтобы все можно было отрабатывать в электронной форме, минуя контакт глаза в глаза налогоплательщика с чиновником). Обеспечить нормальные, прозрачные таможенные процедуры, убрать контрабанду с таможни, перевести в электронную форму и упростить таможенные процедуры. Сегодня у нас они в два раза длиннее, чем те же самые процедуры в странах ЕС. Также необходимо создать наконец службу финансовых расследований, убрав функции контроля у МВД и СБУ и ликвидировав налоговую полицию. Провести налоговую амнистию и многое другое", – перечисляет Данил Гетманцев.

"Создание условий для привлечения инвестиций (и внутренних, и внешних, причем внутренних должно быть на порядок больше), – это, в том числе, создание возможности рассчитаться и с международными кредиторами", – добавляет он.

Будут ли сохранены невыполненные пункты предыдущих программ?

Ярослав Жалило считает, что, если уж речь идет о новой программе, логично было бы ожидать, что перечень обязательств, которые берет на себя Украина, может существенно обновиться в соответствии с теми принципами и взглядами, которые исповедует команда президента Владимира Зеленского и которые будет исповедовать новый Кабмин, сформированный после парламентских выборов.

"Если мы говорим о "перезагрузке" старой программы, то в нее могут быть включены все те ключевые пункты, все те количественные параметры, которые Украина еще не выполнила. Но тогда это фактически не будет новой программой, это будет "перезагрузкой" старой программы. Если же мы говорим о новой программе в принципе, если Украина сможет ее разработать, то там могут быть совершенно другие параметры. МВФ ведь не требует, скажем, повышать тарифы. Он требует здоровых государственных финансов. Если составители новой программы смогут предложить новую модель здоровых финансов или, например, другой формат газового рынка, я думаю, теоретически она может быть принята", – говорит Ярослав Жалило.

Пристальное внимание украинцев к договоренностям Украины и МВФ приковано во многом потому, что в них можно было найти реальный перечень тех реформ, которые будут проводиться в Украине. Конечно, далеко не все из перечисленного в меморандумах с МВФ воплощалось в жизнь. Но у реформы, которая обозначена как структурный маяк на пути получения очередного кредитного транша, всегда было больше шансов осуществиться, нежели у тех, которые не были отражены в этих финансовых договорах. Какие реформы могут быть включены в будущие соглашения Украины с Международным валютным фондом?

"Действительно, те реформы, от которых получилось уклониться, власть уклонялась. Те реформы, где вопрос стоял ребром, – их вынуждены были реализовывать. Например, независимость Национального банка. Это правильная вещь, которая была реализована по требованию МВФ. Вообще, в меморандумах с МВФ кроме проблемных вещей, которые непопулярны у нас (вроде роста тарифов на газ и повышения пенсионного возраста), содержится много правильных реформ, важных структурных маяков. Например, реформа "Нафтогаза", которая пока так и не произошла. Создание Антикоррупционного суда, который, даст Бог, заработает с сентября. Эти реформы нужны в первую очередь Украине", – приводит примеры Данил Гетманцев.

Тем не менее были в предыдущих меморандумах и пункты, по которым интересы Украины и МВФ расходились. В качестве примера он приводит требование МВФ насчет жесткой монетарной политики.

"Именно МВФ заставлял Нацбанк держать высокую учетную ставку. Потому что стабильность гривни – это залог первичного профицита бюджета. Но Украине для развития экономики высокая ставка невыгодна. Потому что, с одной стороны, она несет дешевые кредиты, а с другой – умеренная девальвация гривни стимулирует экспорт. Поэтому в данном вопрос мы вынуждены искать компромисс. Вот НБУ понизил учетную ставку на полпроцента – и это стало предметом обсуждения с МВФ", – рассказывает эксперт.

Тем не менее раскрывать подробности будущего соглашения с МВФ или хотя бы позицию по основным невыполненным пунктам из предыдущих программ в команде Владимира Зеленского пока не готовы.

"Это вопрос, который должен обсуждаться в переговорах с МВФ, к которым президент пригласил МВФ сразу после выборов 21 июля. Мы имеем позицию по каждому структурному маяку, но до переговоров не хотим оглашать детали. Это может привести к непрогнозируемым результатам. Давайте дадим возможность профессионалам, переговорщикам, довести процесс до логического завершения. Деньги, как говорится, любят тишину. Единственное, что могу сказать – мы будем занимать активную позицию, мы не будем соглашаться на те вопросы, которые нам навязываются извне, а будем стараться пролоббировать интересы Украины, то, что нужно для развития ее экономики", – говорит Данил Гетманцев.

.Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о переговорах президента Зеленского с миссией МВФ в Киеве в конце мая.

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