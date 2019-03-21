Украинские аграрии призвали расширить квоты на поставки томатной пасты в ЕС
Письмо направлено Мингарелли, Кубиву и Трофимцевой
Украинские аграрии призвали увеличить квоты на поставки томатной пасты в Европейский Союз (ЕС) с нынешних 13 тыс. т до 50 тыс. т.
Об этом говорится в письме Аграрного союза Украины к представителю ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, вице-премьер-министру Степану Кубиву и исполняющей обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольге Трофимцевой, сообщает пресс-служба Союза.
В нем сказано, что украинские производители томатов и томатной пасты находятся в крайне неконкурентоспособном состоянии по сравнению с производителями аналогичной продукции в странах ЕС.
"В то время, как государственные дотации покрывают до 20% стоимости продукции европейского производителя, наложение ввозной пошлины в размере 14,4% на украинскую продукцию повышает реальную разницу в стоимости производства украинских и европейских томатов до 34,4%", – говорится в письме.
Аграрии также отметили, что в стране работают 38 предприятий, которые производят томатную пасту.
Они напомнили, что Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по объемам производства этого продукта.
"13 тыс. т, на которые распространяется беспошлинный режим торговли, составляет мизерную долю как от мощностей украинского производства, так и от объемов ежегодного потребления томатной пасты в ЕС, которое достигает 1 млн т", – сказано в обращении.
Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.
В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов.
Ранее ЕС пообещал расширить квоты для поставок украинской мяса - говядины, свинины и продукции птицеводства.
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