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Украинские аграрии призвали расширить квоты на поставки томатной пасты в ЕС

Сегодня, 21:18

Письмо направлено Мингарелли, Кубиву и Трофимцевой

Фото: Pixabay
Украинские аграрии призвали расширить квоты на поставки томатной пасты в ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e1/e44/5c93e1e44bdc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e1/e44/5c93e1e44bdc0.jpg Экономика Письмо направлено Мингарелли, Кубиву и Трофимцевой

Украинские аграрии призвали увеличить квоты на поставки томатной пасты в Европейский Союз (ЕС) с нынешних 13 тыс. т до 50 тыс. т.

Об этом говорится в письме Аграрного союза Украины к представителю ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, вице-премьер-министру Степану Кубиву и исполняющей обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольге Трофимцевой, сообщает пресс-служба Союза.

В нем сказано, что украинские производители томатов и томатной пасты находятся в крайне неконкурентоспособном состоянии по сравнению с производителями аналогичной продукции в странах ЕС.

"В то время, как государственные дотации покрывают до 20% стоимости продукции европейского производителя, наложение ввозной пошлины в размере 14,4% на украинскую продукцию повышает реальную разницу в стоимости производства украинских и европейских томатов до 34,4%", – говорится в письме.

Аграрии также отметили, что в стране работают 38 предприятий, которые производят томатную пасту.

Они напомнили, что Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по объемам производства этого продукта.

"13 тыс. т, на которые распространяется беспошлинный режим торговли, составляет мизерную долю как от мощностей украинского производства, так и от объемов ежегодного потребления томатной пасты в ЕС, которое достигает 1 млн т", – сказано в обращении.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.

В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. 

Ранее ЕС пообещал расширить квоты для поставок украинской мяса - говядины, свинины и продукции птицеводства.

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Тег Евросоюз, импорт, квоты, томаты

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