Украинские огурцы спровоцировали скандал в Польше: подробности

Польские предприниматели решили заработать на патриотизме соотечественников при помощи украинских товаров

В то время, как импорт лука из Польши создал головную боль украинским фермерам, экспортированная в эту страну сельхозпродукция оказались в эпицентре скандала с далеко идущими последствиями.

Как сообщает TVP Info, в Польше возбудили расследование в отношении крупнейшей в стране розничной торговой сети Biedronka, которая выставляла украинские тепличные огурцы в качестве польских.

За это Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей обвинило владельца Biedronka, компанию Jeronimo Martins Polska, в нарушении коллективных интересов потребителей.

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"Потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотнее покупают отечественные товары, а ложная информация в магазинах Biedronka может повлиять на их решения насчет покупке", – считает глава управления Томаш Хростный.

Он подчеркнул, что для многих поляков страна происхождения фруктов и овощей играет ключевую роль и может оказать решающее влияние на покупку. Таким образом, собственники Biedronka вводили покупателей в заблуждение.

Если вину недобросовестных продавцов докажут, Jeronimo Martins Polska грозит колоссальный штраф – до 10% годовой выручки.

Стоит отметить, что, кроме украинских огурцов, были "полонизированы" французская брокколи, а также морковь из Бельгии и Нидерландов.

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Напомним, что за первые 10 месяцев прошлого года Украина экспортировала в страны ЕС товаров на сумму в 17,4 млрд долларов. Больше всего украинских товаров продали в Польшу – 2,8 млрд долларов.

Мы также сообщали, что Польша стала лидером среди стран-импортеров яблок в Украину.

А об успехах экспорта украинских ягод в прошлом году смотрите в видеосюжете:

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