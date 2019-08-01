Украинских налогоплательщиков предупредили о зараженных письмах

В последние дни увеличилось количество обращений налогоплательщиков из-за зараженных вирусами электронных писем, которые рассылаются от имени Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом информирует пресс-служба ведомства, в котором недавно сменилось руководство.
В письмах сообщается, в частности, о наличии налогового долга, совершении административного нарушения и нарушении налогового законодательства. Они содержат вложения, при открытии которых загружается вирусный файл, добавили в ГФС.
"Отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", – сказано в сообщении.
В ГФС добавили, что для переписки используют исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.
Новости "Сегодня" сообщали, что в феврале письма с вирусом рассылали с электронной почты Государственной службы специальной связи и защиты информации.
А в марте в киберполиции заявили, что хакеры из России атаковали сайты украинских госорганов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк