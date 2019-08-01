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Украинских налогоплательщиков предупредили о зараженных письмах

Сегодня, 16:24

В ГФС сообщили, что при открытии писем загружается вирусный файл

/ Фото: pexels.com

Украинских налогоплательщиков предупредили о зараженных письмах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA Экономика В ГФС сообщили, что при открытии писем загружается вирусный файл

В последние дни увеличилось количество обращений налогоплательщиков из-за зараженных вирусами электронных писем, которые рассылаются от имени Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом информирует пресс-служба ведомства, в котором недавно сменилось руководство.

В письмах сообщается, в частности, о наличии налогового долга, совершении административного нарушения и нарушении налогового законодательства. Они содержат вложения, при открытии которых загружается вирусный файл, добавили в ГФС.

"Отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", – сказано в сообщении.

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В ГФС добавили, что для переписки используют исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Новости "Сегодня" сообщали, что в феврале письма с вирусом рассылали с электронной почты Государственной службы специальной связи и защиты информации.

А в марте в киберполиции заявили, что хакеры из России атаковали сайты украинских госорганов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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