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С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи

Сегодня, 14:36

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"

Фото: Pixabay
С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg Украина В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании злоумышленниками электронного ящика украинского госоргана (gov.ua) в фишинговой рассылке с упоминанием Министерства экономического развития и торговли. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи в Facebook.

"Фишинговая рассылка электронной почты со скомпрометированного ящика государственного учреждения (gov.ua), с вложением, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", – говорится в сообщении.

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"; во вложении – файл "КМУ база даних.zip".

В Госспецсвязи предупреждают о необходимости обращать внимание на имя электронной почты, даже если оно кажется легитимным.

"Не открывайте вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обращайте внимание на имя электронной почты: даже если оно кажется легитимным, все равно проверяйте, действительно ли это лицо отправляло вам сообщение с вложением", - говорится в сообщении.

Ранее Киберполиция предупредила о новом вирусе, способном навредить пользователям Windows.

Также сообщалось, что российские спецслужбы покупают за криптовалюту данные членов ЦИК.

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Тег вирус, хакеры, киберполиция

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