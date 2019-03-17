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В Киберполиции заявили, что хакеры из РФ хотят контролировать сайты украинских госорганов

Сегодня, 17:27

Атаки россиян на украинское киберпространство участились и стали более агрессивными

Фото: Pixabay
В Киберполиции заявили, что хакеры из РФ хотят контролировать сайты украинских госорганов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg Украина Атаки россиян на украинское киберпространство участились и стали более агрессивными

Накануне проведения выборов президента Украины активизировались хакерские группировки, имеющие отношение к России – фиксируются массовые попытки получить доступ к сетям украинских государственных органов.

Как заявил глава Киберполиции Сергей Демедюк, россияне пытаются распространять вредные программы, которые они уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, сообщает ZN.UA.

"Есть попытки "протестировать" атаками сайт Центральной избирательной комиссии и получить информацию о внутренней ее сети", – подчеркнул он.

Кроме того, Демедюк отметил, что сотрудники Киберполиции зафиксировали на закрытых форумах "много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое".

"Недавно мы помогали отбиться от атак Министерству агрополитики и Минюсту. Также они систематически штурмуют суды. И это я назвал лишь те три органа, которые к нам обратились за последнюю неделю", – заявил он.

В то же время, глава Киберполиции добавил, что "в последнее время системным атакам подвергались все центральные органы исполнительной власти, в частности и те, что находятся под защитой Госспецсвязи" с целью проникнуть в их сеть. Однако ни одна из этих атак не достигла успеха, заверил Демедюк.

Напомним, ранее о кибератаках на Министерство иностранных дел Украины заявлял глава ведомства Павел Климкин. По его словам, в последнее время компьютерная сеть МИД подвергается кибератакам каждые 40 секунд

По словам Климкина, Украина будет обсуждать с партнерами российское влияние и российские попытки влиять на украинские выборы – не только президентские, но парламентские и местные.

"Мы говорим о киберугрозах. Могу сказать, что за последние две недели компьютерная сеть МИД имеет атаку каждые 40 секунд. Каждые 40 секунд пытаются ворваться в нашу компьютерную сеть. Можете представить, что делается в отношении других органов власти", – заявил министр.

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Тег Россия, выборы, хакер, хакеры, киберполиция

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