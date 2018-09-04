"Украинский бургер" резко прибавил в цене – эксперт

Бутерброд с салом – "украинский бургер" – за год подорожал на 42%. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации торговых сетей, аграрный эксперт Алексей Дорошенко.

"В прошлом году украинский бургер нам обходился в 2,4 грн. То есть 40 г ржаного хлеба стоили 50 копеек, а 40 г сала – 1,9 грн. За год бутерброд с салом подорожал на 42%, или на 1 грн", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

При этом, по расчетам эксперта, самый дорогой "украинский бургер" – в Киеве, 5,1 грн. Дешевле всего бутерброд обойдется в Тернопольской – 2,4 грн

"То есть разница составляет более чем в два раза", – отметил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперты сообщили, какие продукты подорожали в Украине за лето:

Впрочем, есть и подешевевшие продукты – и это не только овощи и фрукты. По состоянию на конец августа больше всего в цене потеряли курятина, колбасы и картофель. Так, мясо птицы подешевело на 4%, до 93,7 грн/кг; колбаса – на 2%, до 166 грн/кг; картофель – на 19%, до 6,5 грн.

Также специалисты проанализировали, как падали цены на ягоды в Украине летом 2018 года.