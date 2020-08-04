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Украинский бюджет недосчитался 30 миллиардов гривен

4 августа, 10:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рекордная сумма на казначейском счету уменьшилась

Доходы государственного бюджета Украины за январь-июль 2020 года составили 588,3 млрд гривен. Несмотря на перевыполнение доходной части по налогам в июне, в целом это на 4,9%, или на 30,4 млрд гривен меньше плана. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

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Впрочем, доходы за первые семь месяцев 2020 года оказались выше прошлогодних – тогда в январе-июле бюджет получил 584,1 млрд гривен, то есть на 0,7% меньше, чем теперь. А вот в июле-2020 доходы бюджета составили 68,9 млрд гривен – на 8% выше плана, но на 10,8% ниже прошлогоднего уровня.

Сумма средств на Едином казначейском счете за июль сократилась до 51,7 млрд гривен с рекордных 75,7 млрд гривен, зафиксированных ранее.

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Напомним, ранее Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.

В апреле Верховная Рада Украины по предложение правительства скорректировала бюджет-2020 с учетом коронакризиса. При этом Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Сейчас утвержденный объем дефицита госбюджета – не более 7,5%.

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