Украину ждет падение экономики: названы главные риски затяжного карантина

Внутренние карантинные мероприятия могут способствовать инфляции, дефициту госбюджета и кассовым разрывам в Пенсионном фонде

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 4,2%. Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно обновленному консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году – на 4,2%.

"В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", – прогнозируют в министерстве.

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Однако наибольшую угрозу для экономического восстановления в Украине представляет длительность и усиление внутренних карантинных мероприятий.

"Что касается мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов. А относительно мер, которые необходимо внедрить для поддержки населения – это предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса", – считают в Минэкономики.

При этом после завершения пандемии поведение людей и структура спроса изменится несущественно. Но в тоже время ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

Наиболее значимыми рисками для украинской экономики являются дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски), а также внутренние риски – значительный рост дефицита государственного бюджета, кассовые разрывы в Пенсионном фонде, других фондах государственного социального страхования.

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