В Украине в 10 раз выросло количество безработных: как реагирует Кабмин

Шмыгаль сообщил, что правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости

С начала карантина количество официальных безработных в Украине выросло в 10 раз. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице. По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз", - написал он.

Шмыгаль добавил, что Кабмин упростил процедуру подачи документов в центры занятости.

Реклама

"Призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", - обратился глава правительства к украинцам.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, в свою очередь, сообщил, что на следующем заседании Кабмин рассмотрит вопрос о выплате пособий по временной безработице.

В тренде Маленькие АЗС давят на крупные сети: почему продолжение снижения цен опасно для рынка топлива

Ранее заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

Реклама

Он отметил, что НБУ готовит новый макропрогноз, в котором информация об уровнях безработицы и инфляции на этот год будет уточнена.

Напомним, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, а инфляции – 11,6%.

Отметим, юристы рассказали, что делать, если потерял работу.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама