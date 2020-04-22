"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателей

"Укрпочта" обещает доставить одноразовую денежную помощь в 1000 грн отдельным категориям пенсионеров, детям с инвалидностью и другим получателям различных видов государственной социальной помощи.

Эту услугу почтового оператора обязал предоставлять Кабмин.

"Одним из основных приоритетов работы "Укрпочты" на время пандемии является не только развитие бизнеса, а, прежде всего, обеспечение наших граждан необходимым, в том числе доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременного пособия, чтобы люди получили деньги уже сейчас", – сообщили в пресс-службе Кабмина со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Отмечается, что сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически откладывается на девять дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается только 4 числа следующего месяца.

"Теперь благодаря принятым изменениям, в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение пяти календарных дней, "Укрпочта" обеспечит ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам", – добавили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля наконец были проголосованы изменения в закон о госбюджете на этот год. Принятие этого законопроекта разблокировало выделение дополнительных денег на мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. И сайт "Сегодня" подробно разбирал, как в обновленном бюджете распределили деньги.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий.

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