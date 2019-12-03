"Укрпочта" открыла новый канал доставки посылок из Польши: названы цены

Почтовый оператор обещает быстро и недорого доставлять посылки в соседнюю страну и из нее

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

"Укрпочта", которая недавно повысила тарифы, запустит новый канал доставки посылок за 3-6 дней со склада в Польше в Украину. Об этом сообщила пресс-служба почтового ведомства.

Национальный почтовый оператор совместно с партнерами – частным почтовым оператором SMART Forwarding и польской компанией InPost – начала тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши в Украину.

Доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления.

Реклама

"Укрпочта" стала ближе для украинцев из Польши: как для мигрантов, сезонных работников и студентов, так и для мелких предпринимателей, которые могут, находясь в Польше, выкупить и отправить товар клиентам в Украине", – заявил замгендиректора компании Александр Перцовский.

Перцовский назвал данный канал доставки "единственным официальным" из Польши в Украину.

"Он удобный, надежный, простой. Например, отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке <...> весом 10 кг размером до 19x38x64 см будет стоить примерно 37 злотых, или около 230 грн в эквиваленте", – рассказал Перцовский.

В тренде Полтора миллиона гривен на пять лет: Зеленский объявил о доступных кредитах для бизнеса

Если стоимость вложений одного получателя в одной почтовой депеше не превышает таможенный лимит в 100 евро, таможенное оформление будет проводиться по упрощенному механизму.

"Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки, налаживаем все процессы, чтобы сервис был максимально удобным для потребителей. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до 2-3 в неделю", – сообщил Перцовский.

В ближайшее время "Укрпочта" планирует запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии и других стран.

Напомним, ранее стало известно о том, что за три квартала этого года "Укрпочта" доставила из Китая более 20 млн посылок. Большинство из них – товары интернет-магазинов.

С 1 июля 2019 года лимиты на ввоз товаров из-за границы без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте. Подробнее о налогообложении посылок узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама