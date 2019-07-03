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"Укртрансгаз" повышает тарифы на часть услуг

3 июля, 14:54

Проект постановления о пересмотре прайса одобрил государственный регулятор

Фото: AFP

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления о пересмотре тарифов на услуги по закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Документ, о котором идет речь, предусматривает, что тариф на закачку составит 93,3 грн за тыс. куб. м в сутки (без НДС), а на отбор – 97,2 грн за тыс. куб. м в сутки (без НДС). При этом тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн за тыс. куб. м в сутки.

"Тарифы устанавливаются с 1 августа 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​опубликования постановления в официальном печатном издании – газете "Урядовый курьер", – отметили в "Укртрансгазе".

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При этом в госкомпании отметили, что увеличение тарифов оператора газохранилищ не решает основных проблем, которые приводят к дефициту средств и ставят под угрозу бесперебойную работу "Укртрансгаза".

 "Основными источниками, которые сформировали критический дефицит ликвидности компании экономически необоснованные временныетарифы для Оператора ГТС, и неурегулированняа проблема с несанкционированными отборами газа из ГТС", – заявили в "Укртрангазе".

Напомним, "Укртрансгаз" бьет тревогу из-за миллиардных долгов. В компании заявили, что не имеют возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки.

С 1 марта 2019 года в Украине режим суточной балансировки на рынке газа. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.


Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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Тег тарифы, ГТС, балансирование, Укртрансгаз, ПХГ, НКРЭКУ

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