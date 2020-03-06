Уманский хочет встретиться с руководством МВФ в Вашингтоне

Новая программа МВФ для Украины является важной для поддержания финансовой стабильности

Новый министр финансов Игорь Уманский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом, который недавно сделал ряд заявлений об украинских реформах, сообщает УНН.

Министр отметил, что новая программа МВФ для Украины является важной для поддержания финансовой стабильности, и предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.

Во время встречи стороны, как отмечается, обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

В рамках конструктивного диалога была отмечена важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

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"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – отметил Уманский.

Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества, отметили в Минфине.

Напомним, в декабре 2019 году в результате успешных переговоров было достигнуто соглашение технически (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программы EFF общим объемом 5,5 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минфине рассказали, что мешает Украине получить деньги от МВФ и ЕС.

А в феврале президент Владимир Зеленский после встречи с главой МВФ сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, экс-министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что среди требований МВФ нет пункта о срочном проведении земельной реформы.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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