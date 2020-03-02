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В Минфине рассказали, что мешает Украине привлечь финансирование от МВФ и ЕС

2 марта, 14:42

Виктория Подолянец

В течение зимы Украина не смогла договорится о сотрудничестве с МВФ

Утверждение новой программы с Международным валютным фондом создаст предпосылки для старта переговоров с Европейским Союзом о новой программе макрофинансовой помощи. Об этом сказано в отчете "Выполнение государственного бюджета: февраль 2020", обнародованном на сайте Министерства финансов.

"Учитывая ситуацию на мировых рынка, которая не связана с Украиной, но влияет на финансирование для Украины, Минфин максимально активно работал с официальными кредиторами, от которых в этом году планировалось получить льготное кредитование в размере 500 млн евро от ЕС и дополнительные существенные средства за инструментами Всемирного банка и других официальных кредиторов. Однако, несмотря на то, что Украина выполнила все обязательства, согласованных в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС, в феврале не был получен второй транш по этой программе. Ведь европейская сторона ожидает выполнения всех предварительных мер, согласованных с МВФ для новой программы", – отметили в отчете.

Напомним, Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

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Во время визита в Киев миссия МВФ достигла прогресса в переговорах с Украиной о законах, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности.

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На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что среди требований МВФ нет пункта о срочном проведении земельной реформы.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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