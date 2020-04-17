В агентстве S&P подсчитали, насколько упадет ВВП наиболее успешных государств

После удручающих оценок Международного валютного фонда по поводу пандемии, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило макропрогноз по динамике мировой экономики. Информация об этом представлена на сайте агентства.

S&P ожидает, что по итогам 2020 года мировой ВВП снизится на 2,4%. В конце марта агентство прогнозировало рост мирового ВВП на 0,4%. Агентство внесло изменения в свой прогноз из-за пандемии коронавируса COVID-19, экономическое влияние которого "оказалось дольше и интенсивнее, чем предполагалось". В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,9%, прогнозирует агентство.

Однако в 2020 году ВВП ряда стран существенно снизится:

ВВП США упадет на 5,2% (вместо ожидавшегося ранее снижения на 1,3%), но в следующем году рост показателя может составить 6,2%;

ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,3% (вместо 2%). В 2021 экономика зоны евро вырастет на 5,6%;

ВВП Германии сократится на 6% (вместо 1,9%), в 2021 году поднимется на 4,3%;

ВВП Франции уменьшится на 8% (вместо 1,7%), в следующем году вырастет на 6,1%;

ВВП Великобритании снизится на 6,5% (вместо 2%), в 2021 году вырастет на 6%;

ВВП Китая замедлит рост до 1,2% (вместо роста до 2,9%), в следующем году рост ускорится до 7,4%;

ВВП Испании сократится на 8,8% (вместо 2,1%), в 2021 году вырастет на 5,1%;

ВВП Италии снизится на 9,9% (вместо 2,6%), в следующем году поднимется на 6,4%;

ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%), в 2021 году вырастет на 7,5 %.

Реклама

В S&P считают, что сфера услуг пострадает больше, чем производители товаров. Кроме того, пандемия COVID-19 сильнее скажется на малом бизнесе, чем на крупном.

"Несмотря на то, что в ближайшей перспективе ситуация кажется мрачной, графики заболеваемости выравниваются, и акцент сместился к восстановлению. Его продолжительность и темпы будут зависеть от сочетания политики в сферах здравоохранения и экономики, реакции людей и компаний, а также состояния рынка труда и малых и средних предприятий", – пояснили в агентстве.

В тренде Перед Пасхой в Украине заметно подешевел доллар

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что экономика еврозоны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 столкнулась с резким падением ВВП и быстрым ухудшением ситуации на рынке труда.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Реклама

Каким будет мир после пандемии коронавируса, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама