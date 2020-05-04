В апреле госбюджет вновь недополучил деньги: сколько не хватает

За четыре месяца этого года госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн

После мартовского падения показателей доходы госбюджета в апреле снизились на 11,6%, в казну поступило лишь 103,95 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 7,1%. Такую информацию обнародовали в Государственной казначейской службе.

В ведомстве подсчитали, что общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

В целом за четыре месяца этого года госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн.

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В частности, по общему фонду поступило 274,12 млрд грн, что на 13,9% меньше плана.

Как отмечает казначейство, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн. Это на 36,4% меньше от запланированного. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года нынешние показатели меньше на 22,7%.

С января по апрель таможенники собрали 84,84 млрд грн – это на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше показателей января-апреля 2019-го.

А налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

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За четыре месяца 2020 года налоговики перечислили в госбюджет 137,51 млрд грн, что на 7,8% меньше плана, но на 9,9% выше показателя за январь – апрель 2019 года.

При этом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле 2020 года выросло до 12 млрд грн (10,64 мрд грн – за март), тогда как в январе-апреле нынешнего года бюджетное возмещение НДС составило 51,45 млрд грн.

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В целом план налоговыми и таможенными органами в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле 2020 года также пострадали, уменьшившись на 18,5%. Они упали по сравнению с ожидаемым показателем на 21,7% и составили 25,05 млрд грн.

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За четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн – это на 11,2% ниже плана и на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,59 млрд грн, что на 3,8% выше, чем в апреле 2019 года, а за три месяца этот показатель вырос на 8,5% – почти до 92 млрд грн.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975, 833 млрд грн (в частности, 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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