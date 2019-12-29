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В Австрии начался процесс подписание документов, связанных с транзитом газа

29 декабря, 14:21

«Процесс подписания еще не закончен», - уточнил министр юстиции Украины Денис Малюска

/ Фото: Facebook.com/Denis Malyuska

Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска в Facebook, где он опубликовал соответствующее фото подписания документа.

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"Процесс подписания еще не закончен", — прокомментировал он фотографию.

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Фото: nord-stream2.com

Также глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также разместил в Facebook фотографию, прокомментировав ее словами: "Процесс пошел".

Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко надеялся, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Россия переговоры документ Минюст Украина транзит газа

Источник: Сегодня

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