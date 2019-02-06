В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России

София объявила тендер на проектирование и строительство газопровода ICGB, по которому будет поставляться азербайджанский газ

Фото: Getty Images

В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg 2019-02-06T13:49:00+02:00 Экономика София объявила тендер на проектирование и строительство газопровода ICGB, по которому будет поставляться азербайджанский газ

В Болгарии отобрали из одиннадцати участвовавших пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, сообщили 6 февраля в Reuters.

"Отобранные участники тендера должны подать свои предложения в следующем месяце на строительство 182-километрового трубопровода, предназначенного для транспортировки преимущественно азербайджанского газа в Болгарию", – пишет агентство.

Отмечается, что это должно помочь Софии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа.

Стоимость проекта оценивается в 145 миллионов евро. Строительство газопровода предположительно начнется в 2020 году. Газ по нему будут поставлять с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II".

Напомним, что в то же время на прошлой неделе газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz согласился принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".

Также сообщалось, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа.

Кроме того, прошлым летом Франция, Испания и Португалия заявили о прогрессе в планах по диверсификации энергоносителей, в частности относительно поставок сжиженного газа из США, чтобы уменьшить зависимость от газа из РФ.

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