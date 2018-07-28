Три страны ЕС решили покупать американский газ вместо российского

Сегодня, 15:51

Страны разрабатывают стратегии по уменьшению импорта российского газа

Фото: AFP
Фото: AFP

Франция, Испания и Португалия заявили о прогрессе в планах по диверсификации энергоносителей, в частности относительно поставок сжиженного газа из США, чтобы уменьшить зависимость от газа из РФ.

После трехстороннего энергетического саммита лидеры стран заявили, что дня них необходимым является построение инфраструктуры, которая позволит им импортировать, хранить и транспортировать природный газ, в том числе и через новые газопроводы.

Португалия стремится хранить большое количество природного газа из США в подземных хранилищах в одном из портов Атлантики и отправлять его по трубопроводу через Испанию во Францию.

Эта стратегия поможет уменьшить зависимость Европы от российского газа, а правительство Соединенных Штатов в свою очередь стремится увеличить экспорт энергоносителей.

Все три страны рассматривают газ как временную меру, поскольку они все чаще переходят от угля к возобновляемым источникам энергии.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на полмиллиарда долларов профинансирует строительство газопровода TAP – части "Южного газового коридора".

Также строительство "Северного потока – 2" начнется летом-2018 даже без разрешения на укладку в территориальных водах Дании.
экспорт, евросоюз, газопровод, природный газ
Источник:

Associated Press

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