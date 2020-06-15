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В ЕС запущен сайт, который отслеживает открытие границ

15 июня, 19:49

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Европе создадут портал для путешественников с информацией о смягчении карантина в разных странах

Европейская комиссия запустила веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе. Об этом рассказали в пресс-службе ЕК.

"Это позволит европейцам принимать ответственные и хорошо осведомленные решения по управлению постоянными рисками, связанными с коронавирусом, планируя свои отпуска и путешествия в течение этого лета", – пояснили в Еврокомиссии.

Сайт будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в государствах-членах ЕС.

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Также постоянно будет обновляться практическая информация об ограничениях поездок, мерах по охране здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в европейских странах эпидемия началась в разное время, отличались стратегия и тактика борьбы с ней, а также учет и статистика пациентов. Поэтому меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине мая.

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Согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины № 477 от 12 июня 2020 года возобновлена работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения.

С 15 июня "Укрзализныця" планировала возобновить движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь".

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Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

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туризм ЕС карантин авиа

Источник: Европейская правда

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