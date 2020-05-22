В Европе стремительно дешевеет газ: россияне бьют тревогу

Несмотря на то, что цены на нефть перешли к росту, спотовая цена на газ в Европе упала за день сразу на 19%, с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров. Речь идет о контрактах с поставкой "на следующий день" на голландской площадке TTF.

Такая ситуация заставила нервничать россиян. Так, аналитики российского "ВТБ Капитал" обнародовали специальную записку. В ней они подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

"Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для "Газпрома" на краткосрочную перспективу", – предупредили в "ВТБ Капитал".

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Ранее "Газпром" уже признал, что впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона.

Впрочем, российские эксперты надеются, что низкие цены на газ не могут продержаться долго.

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"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение", – отмечают специалисты.

Как известно, в условиях коронакризиса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции – на 29%. Соответственно, предложение газа на рынке растет, что вызывает падение цен на этот ресурс.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому", и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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