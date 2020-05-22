В Европе стремительно дешевеет газ: россияне бьют тревогу

Несмотря на то, что цены на нефть перешли к росту, спотовая цена на газ в Европе упала за день сразу на 19%, с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров. Речь идет о контрактах с поставкой "на следующий день" на голландской площадке TTF.
Такая ситуация заставила нервничать россиян. Так, аналитики российского "ВТБ Капитал" обнародовали специальную записку. В ней они подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".
"Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для "Газпрома" на краткосрочную перспективу", – предупредили в "ВТБ Капитал".
Ранее "Газпром" уже признал, что впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона.
Впрочем, российские эксперты надеются, что низкие цены на газ не могут продержаться долго.
"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение", – отмечают специалисты.
Как известно, в условиях коронакризиса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции – на 29%. Соответственно, предложение газа на рынке растет, что вызывает падение цен на этот ресурс.
Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому", и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:
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