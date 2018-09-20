В Фонде госимущества назвали сроки продажи "Центрэнерго"

Средства от продажи госпредприятия Украина может получить уже в этом году, надеется Трубаров

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует объявить конкурс по продаже 78,3% акций ПАО "Центрэнерго" в последних числах ноября – первых числах декабря, намерен приложить все усилия, чтобы средства за него поступили в бюджет еще до конца текущего года, сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Мы ожидаем, что торги пройдут достаточно успешно. Будем прилагать все усилия для получения средств от этой продажи еще в этом году", – сказал он журналистам в кулуарах "Украинского финансового форума", организованного инвестгруппой ICU, в четверг в Одессе.

Руководитель ФГИ пояснил, что сроки оплаты зависят от того, кто будет победителем и как быстро удастся оформить с ним отношения, так как у покупателя есть месяц на оплату.

Трубаров напомнил, что в начале сентября правительство своим распоряжением обозначило такие сроки приватизации, поручив советнику, оценщику, ФГИ и профильным министерствам окончательно согласовать позицию, чтобы ориентировочно в октябре Кабмин принял решение о начальной цене продажи и дополнительных условиях конкурса.

По его словам, речь, в частности, идет о минимальном количестве участников конкурса и наличии среди них иностранных компаний.

И.о. главы ФГИ также сообщил, что до конца текущего года есть шансы объявить конкурсы по продаже еще двух наименее проблемных объектов – завода "Индар" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская", для приватизации которых уже были отобраны консорциумы инвестсоветников во главе с "Конкорд Консалтинг".

По его мнению, средства от их продажи, скорее всего, могут поступить в госбюджет уже в начале 2019 года, тогда как конкурсы по всем остальным крупным объектам, готовящимся к продаже, состоятся уже в следующем году.

Напомним, в целом Кабмину предложили провести "большую приватизацию" 26 предприятий, в том числе и ряд облэнерго.

Ранее начать "большую приватизацию" планировали с продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), однако из-за проблем на предприятии этого не произошло, старт "распродажи" госимущества переносился в течение нескольких лет.

7 марта в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Этот закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли, документ будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как усиливает защиту их прав.

Как ранее отмечал заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине "тихо умирают" 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация, считает замглавы МЭРТ.