В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся

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Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" – глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", – сказал по итогам министр энергетики РФ Александр Новак.

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Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.

С российской стороны во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер, глава Минэнерго РФ Александра Новак. С украинской стороны – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Напомним, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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