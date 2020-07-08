В Госрезерв Украины начнут закупать гречку

Министр Петрашко объяснил, что нужно для создания гречаного запаса

Правительство Украины, которое ранее предложило создать стратегические продуктовые запасы в стране, намерено закупать гречку в резерв. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"В этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше – 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины), Аграрному фонду", - сказал Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно, "чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из страны гречки Кабмин планировал нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

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А после начала карантина, в начале апреля, гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что "мыши" съели тысячи тонн зерна на складах Госрезерва на миллионы гривен. По его словам, недостача составила почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков – более 800 млн гривен.

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