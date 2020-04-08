Кабмин хочет увеличить поставки гречки и риса: названы причины

Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на крупы, которые пользуются спросом у украинцев

После запрета на вывоз из Украины гречки, Кабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в правительственном законопроекте №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф".

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок – такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры", – сообщил замминистра экономики – торговый представитель Тарас Качка.

Он добавил, что снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как в Кабмине рассчитывают на увеличение площади посевов, в частности, гречки

"Нам нужно будет защищать внутренний рынок", – сказал Качка.

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Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившаяся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тем статьям, где мы имеем существенную долю импорта", – отметил Качка.

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