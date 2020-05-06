В Украине хотят создать продуктовый госрезерв

В СНБО рассказали о своем предложении Кабинету министров

Кабмину, который ранее принял ряд мер по обеспечению доступности продуктов питания для украинцев, предложили срочно заняться дополнительным накоплением продовольствия в системе госрезерва. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

Там рассказали, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетным и находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса.

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Поэтому секретарь СНБО Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с другими госорганами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и при необходимости увеличить перечень товарных групп и объемы их накопления в системе госрезерва.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из страны гречки Кабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

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В начале апреля гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Несмотря на то что после карантина миру грозит нехватка еды, в Украине нет дефицита продуктов. Более того, не наблюдается и роста цен на продовольствие.

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Снижение прогноза валового сбора урожая в 2020 году объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

Напомним, украинские фермеры жалуются, что торговые сети не хотят продавать их продукцию. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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