В Украине хотят создать продуктовый госрезерв

Кабмину, который ранее принял ряд мер по обеспечению доступности продуктов питания для украинцев, предложили срочно заняться дополнительным накоплением продовольствия в системе госрезерва. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.
Там рассказали, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетным и находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса.
Поэтому секретарь СНБО Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с другими госорганами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и при необходимости увеличить перечень товарных групп и объемы их накопления в системе госрезерва.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из страны гречки Кабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.
В начале апреля гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.
Несмотря на то что после карантина миру грозит нехватка еды, в Украине нет дефицита продуктов. Более того, не наблюдается и роста цен на продовольствие.
Снижение прогноза валового сбора урожая в 2020 году объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.
Напомним, украинские фермеры жалуются, что торговые сети не хотят продавать их продукцию. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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