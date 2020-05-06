Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине хотят создать продуктовый госрезерв

6 мая, 18:07

Виктория Подолянец

В СНБО рассказали о своем предложении Кабинету министров

Кабмину, который ранее принял ряд мер по обеспечению доступности продуктов питания для украинцев, предложили срочно заняться дополнительным накоплением продовольствия в системе госрезерва. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

Там рассказали, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетным и находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса.

Реклама

Поэтому секретарь СНБО Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с другими госорганами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и при необходимости увеличить перечень товарных групп и объемы их накопления в системе госрезерва.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из страны гречки Кабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

В тренде
Стало известно, как будут работать салоны красоты с 11 мая

В начале апреля гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Несмотря на то что после карантина миру грозит нехватка еды, в Украине нет дефицита продуктов. Более того, не наблюдается и роста цен на продовольствие.

Реклама

Снижение прогноза валового сбора урожая в 2020 году объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

Напомним, украинские фермеры жалуются, что торговые сети не хотят продавать их продукцию. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты правительство СНБО дефицит госрезерв цены на продукты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...