В Кабмине анонсировали изменение формулы расчета пенсий

По словам Розенко, правительство работает над совершенствованием пенсионной системы

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Кабмине анонсировали изменение формулы расчета пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg 2019-03-13T13:09:00+02:00 Экономика По словам Розенко, правительство работает над совершенствованием пенсионной системы

Кабинет министров Украины планирует внести "определенные коррективы" в формулу расчета пенсий, чтобы увеличить "стоимость" трудового стажа для украинцев, которые вышли на пенсию до 2010 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек "пропахал" всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы", – сказал он.

По словам вице-премьера, Кабмин работает над дальнейшим совершенствованием пенсионной системы, а мартовское повышение пенсий не станет последним.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Выплата указанных пенсий проводится, начиная с 4 марта. По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии в Украине после повышения составил 3033 грн.

Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 грн:

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