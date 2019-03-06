В Кабмине озвучили цель Украины в рейтинге Doing Business
В Минэкономразвития сообщили, что координируют инициативы по упрощению ведения бизнеса
Украина должна подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business к 2020 году. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.
"Мы поставили себе цель – к 2020 году подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business. Для этого Минэкономразвития постоянно координирует инициативы, призванные упростить условия ведения бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.
В нем также сказано, что министр экономического развития и торговли Степан Кубив презентовал такие решения сегодня на 8-м дерегуляционном заседании Кабинета министров. Они будут учтены экспертами Всемирного банка при составлении следующего рейтинга.
По его словам, в Украине отменили 149 устаревших актов 1993-1997 годов и обязательное ведение "Книги жалоб и предложений", а также инициировали совершенствование лицензирования хозяйственной деятельности и разрешили иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел без выезда из Украины.
Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование ВБ, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Рейтинг составляется с 2003 года.
Напомним, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге Doing Business среди 190 стран мира, поднявшись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.
В свою очередь заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов заявил, что перед Украиной стоит задача войти в ТОП-30 стран в этом рейтинге.
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