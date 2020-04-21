В Кабмине рассказали, что будет с переписью населения: детали

Всеукраинская перепись населения, которую в декабре 2019 года провели в тестовом режиме в Киеве и в области, в 2021 году не состоится. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, достигает 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус – 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", – сказал Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

По его мнению, перепись не смогут провести в 2021 году из-за длительного процесса подготовки и нехватки средств в госбюджете из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.

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"Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", – сообщил Немчинов.

В Госстате предложили три сценария: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись – это очень большие средства", – заявил министр.

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Напомним, 23 января 2020 года экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представил данные исследования, которые правительство получило после так называемой электронной переписи населения.

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Так, по ее результатам выяснилось, что в Киеве проживает 3,7 миллиона человек. Согласно данным исследования, в Украине живут 37,289 миллиона человек (без учета неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма).

Работа велась на протяжении трех месяцев и, по предварительным данным, позволила сэкономить более трех миллиардов гривен.

Однако в соцсетях с юмором восприняли данные о количестве украинцев.

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