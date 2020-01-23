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Стало известно, сколько людей живут в Киеве

23 января, 11:59

В столице живет десятая часть всего населения страны

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве проживает 3,7 миллиона людей. Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на результаты так называемой электронной переписи населения.

По его словам, такие цифры его удивили, так как он думал, что в Киеве живет меньше людей.

Отметим, что согласно информации Дубилета, в Украине живут 37,289 млн людей. Это данные на 1 декабря 2019 года без учета неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

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Напомним, что новое правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами и перевести этот процесс в электронный вид. Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

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Вместе с тем, летом прошлого года новости "Сегодня" писали, что чиновники, говоря о населении столицы, официально называли цифру в почти три миллиона. Сообщалось, что еще полмиллиона, а это треть Киевской области, ежедневно приезжает в Киев на работу из городов-спутников: Броваров, Вишневого, Борисполя, Ирпеня, Бучи и Вышгорода. По прогнозам, к 2025 году в Киеве будут жить более пяти млн. человек.

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Киев население перепись

Источник: Сегодня

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