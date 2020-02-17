В Кабмине рассказали, как укрепление гривни помогло выплатам по госдолгу

/ Фото: пресс-центр НБУ

Государственный долг Украины на конец 2019 года сократился до 43,8% ВВП с 52,2% на конец 2018 года. Такая информация приведена в отчете правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабмина.

При этом доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% с 33%.

В отчете сказано, что расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 млрд гривен ниже плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочные инструменты.

Также расходы снизились на 7 млрд гривен за счет укрепления гривни.

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Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 млрд гривен, что на 1,2% выше планового показателя.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%, до 84,36 млрд долларов.

При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд гривен, или на 7,8%, – до 1,998 трлн гривен.

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В начале 2020 года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

Также мы рассказывали о том, что Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 млрд гривен, из которых 170 млрд гривен, или порядка 4% ВВП, – по внешнему долгу.

Напомним, сайт "Сегодня" также сообщал о том, что в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

Также мы рассказывали, что Украина одолжила больше миллиарда евро под рекордно низкие проценты. Премьер Гончарук заявил, что это позволит экономить два миллиона гривен ежедневно на обслуживание долга.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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