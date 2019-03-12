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В Кабмине резко раскритиковали финплан "Нафтогаза" – СМИ

Сегодня, 15:02

Претензии к документу есть у Минфина, Минэкономразвития и Минэнергоугля

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
В Кабмине резко раскритиковали финплан "Нафтогаза" – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg Экономика Претензии к документу есть у Минфина, Минэкономразвития и Минэнергоугля

Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство энергетики и угольной промышленности раскритиковали финансовый план компании "Нафтогаз Украины" на 2019 год и потребовали его существенно доработать. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на результаты анализа документа.

"Нафтогаз" подал проект финплана в декабре 2018 года, а в начале января был направлен в указанные министерства.

По данным агентства, проект предусматривает получение чистой прибыли компании в размере 91,02 млрд грн, что почти в 6,5 раза (77 млрд грн) больше, чем ожидается по итогу 2018 года.

Претензии Минфина

  • Министерство усмотрело в финплане скрытый дефицит в размере 84,5 млрд грн. При этом 69,19 млрд грн составляет компенсация компании убытков от продажи газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго по спецобязательствам, которая отсутствует в госбюджете.
  • К скрытому дефициту министерство отнесло еще 15,3 млрд грн – оплату дивидендов от "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза", которые согласно закону "Об управлении объектами госсобственности" должны выплачиваться в госбюджет.
  • Документ предусматривает расходы от участия в капитале в сумме 19,2 млрд грн при доходе в сумме 9,4 млрд грн. По мнению Минфина, это приводит к уменьшению чистой прибыли при отсутствии обоснования и расчетов этих потерь.
  • Расходы от инвестиционной деятельности планируется увеличить в шесть раз – с 6 млрд грн до 37,3 млрд грн. Основная сумма приходится на приобретение активов "Укрнафты", но в "Нафтогазе" не предоставили никакой информации о правовых основаниях и целесообразности приобретения этих активов.
  • "Нафтогаз" намерен потратить 1,7 млрд грн в качестве взносов в уставные фонды "дочек", 1,2 млрд грн – инвестиций за границу и 198 млн грн – на содержание заграничных представительств, но эффективность этих расходов не подтверждена.
  • Компания предлагает увеличить расходы на оплату труда административно-управленческого персонала.
  • "Нафтогаз" не предоставил расчеты и обоснования ожидаемой средневзвешенной цены импортного газа (369 долларов за тысячу куб. м), который планируется закупать в 2019 году.
  • По мнению Минфина, в финплане необходимо предусмотреть выплату не 50%, а 90% прибыли компании за 2018 год, как это предусмотрено в госбюджете.

Претензии Минэкономразвития (частично совпадают с предложениями Минфина)

В финплане необходимо предусмотреть погашение пени в размере 2,6 млрд грн за несвоевременное перечисление в госбюджет прибыли "Нафтогаза" за 2017 год.

Претензии Минэнергоугля

  • В финплане необходимо уточнить информацию о добыче газа, объемах газа в подземных хранилищах на 1 января 2019 года и ожидаемом – на 31 декабря 2019 года, а также о расходах на оплату труда сотрудников компании.
  • Финплан предусматривает увеличение расходов по большинству статей на 25 млрд грн – до почти 232 млрд грн, и эти расходы требуют дополнительного обоснования. 

Напомним, "Нафтогаз" проработал в 2018 году без утвержденного Кабмином финансового плана, хотя подал его в ноябре 2017-го. Правительство заподозрило компанию в завышении прибыли и вернуло документ на доработку. В итоге из-за неясности до октября вопроса о цене газа для населения, финплан так и не был утвержден Кабмином.

Ранее в правительстве раскритиковали зарплаты менеджмента "Нафтогаза" и объявили новый конкурс на должность главы правления компании.

По данным СМИ, набсовет "Нафтогаза" предложил Кабмину утвердить компенсационный пакет главе компании со среднемесячной зарплатой 10,5 млн грн, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн грн.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, Минфин, Минэнергоуголь, финплан, Минэкономразвития

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