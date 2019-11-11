В каких банках украинцы получают пенсии: названа тройка лидеров

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Украине 7,4 млн пенсионеров, или 65% от общего числа, получают пенсии в банковских учреждениях. Об этом сообщается 11 ноября на странице Пенсионного фонда (ПФУ) в Facebook.

Большинство из них – 51% – получают выплаты в ПриватБанке, 37,7% – в Ощадбанке и 5,1% – в "Райффайзен банке Аваль". В остальных банках – лишь 6,2%.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

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