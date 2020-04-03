Не курить и не пить: в ВОЗ сказали, чего нельзя делать в самоизоляции

Директор Европейского регионального бюро организации призвал всех карантинщиков к ЗОЖ

Находясь в самоизоляции во время эпидемии коронавируса COVID-19, следует воздержаться от курения сигарет и возлияния алкогольных напитков.

Об этом во время онлайн-брифинга 2 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, призвав людей, которые соблюдают эпидемиологических нормы, вести здоровый образ жизни во время карантина.

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"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", – сказал Клюге.

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Он напомнил, что в группу риска для коронавируса входят пожилые люди и люди с серьезными хроническими заболеваниями.

Напомним, что в рамках борьбы с коронавирусом власти Грузии запретили с 31 марта функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков. Новости "Сегодня" пообщались с жителями страны и узнали, соблюдают ли в ней введенные ограничения.

Ранее мы уже писали, как, помимо общения с "зеленым змием", можно провести время в самоизоляции.

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