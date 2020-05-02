В конце марта только 35% украинцев работали в обычном режиме: что делали остальные

Из-за эпидемии коронавируса и введенного из-за него карантина только 35% украинцев работали в обычном режиме по состоянию на конец марта. Такие подсчеты обнародовал Национальный банк Украины в инфляционном отчете.

На конец марта, 35% украинский продолжали работать, 29% – дистанционно, 32% находятся в отпуске за свой счет, 4% – потеряли работу, уточнили в НБУ.

Регулятор спрогнозировал, что во втором квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества работающих граждан.

Реклама

"В январе-феврале 2020 года средняя номинальная зарплата росла высокими темпами (16% г/г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г, а в отдельных видах деятельности, на которые влияние карантина сказался больше – в гостинично-ресторанном бизнесе, авиационном транспорте – даже снизилась", – отметили в НБУ.

В тренде Украинских заробитчан в Польше станет меньше: эксперт рассказал о последствиях

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках госпрограммы "Большая стройка" Кабмин планирует привлечь к строительству дорог 38 тыс. дорожных специалистов и еще 120 тыс. из смежных отраслей. Утвержден также и минимальный размер зарплаты, которую будут платить за работу по строительству дорог, – 9 тыс. 670 грн.

Напомним, по данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. человек. Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. человек.

Кабмин направил 6 млрд грн для финансирования пособий по безработице.

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама