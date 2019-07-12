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Стало известно, какая страна больше всего пострадала от "грязной" российской нефти

12 июля, 18:40

О последствиях скандала сообщили в Международном энергетическом агентстве

Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Германия больше всех пострадала от загрязнения российской нефти на трубопроводе "Дружба". При этом ситуация почти не отразилась на Чехии и Венгии, тогда как в мае поставки в Словакию снизились на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

По данным Агентства, поставки нефти в Польшу упали на 30 тыс. б/с.

"Наибольший эффект, как и ожидалось, был в Германии, где поставки сократились на 110 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с, но это примерно на 60 тыс. б/с выше нашей оценки", – говорится в отчете.

В то же время, как отметили в МЭА, Россия сообщила, что 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены до нормальных объемов, но "на момент написания отчета Германия, последний пункт на северной ветке системы, еще не получала полных объемов".

В свою очередь польский трубопроводный оператор заявил, что потоки "Дружбы" могут быть временно остановлены "для борьбы с загрязненной нефтью, которая все еще остается в системе", добавили в Агентстве.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие российские регионы в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Украина окончательно восстановила транзит 21 мая.

В июне в "Укртранснафте" заявили, что на очистку украинского участка "Дружбы" от некачественной нефти из России понадобится от трех до пяти месяцев.

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Тег нефть, Венгрия, Германия, Польша, Словакия, Чехия, нефтепровод дружба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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