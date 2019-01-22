В МИД Украины назвали условие для транзита российского газа

Стороны должны заключить два соглашения

Фото: AFP

В МИД Украины назвали условие для транзита российского газа //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e17/d27/5c3e17d274a52.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e17/d27/5c3e17d274a52.png 2019-01-22T14:21:00+02:00 Экономика Стороны должны заключить два соглашения

Киев и Москва должны заключить два соглашения для транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза после 2019 года, написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в понедельник, 21 января, на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что "Украина выступает с ЕС единым фронтом" и с 2020 года транспортировка газа должна базироваться на нормах и правилах Евросоюза.

По словам Зеркаль, первый из контрактов касается технологического взаимодействия на российско-украинской границе, а второй – непосредственно услуг транспортировки газа.

"[Второй] контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цена на эти услуги (тарифы) определит НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) на основе европейской методологии", – добавила она.

Замглавы МИД отметила, что Россия добивается прощения долга "Газпрома", назначенного решением Стокгольмского арбитража.

"Тогда "Газпром", по-барски, готов продлить действие действующего контракта. Но последующие консультации необходимо провести в мае (читай – после президентских выборов). Это почти дословное цитирование российской позиции", – написала Зеркаль.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия), на котором Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.

Предложения вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича охватывают три основных параметра будущего транзитного соглашения – продолжительность, объем и тарифы.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что на последней встрече "Газпром" применил "банальную тактику затягивания" переговоров до мая или июня. Он считает, что российское руководство хочет дождаться выборов президента, после которых политическая ситуация в Украине прояснится и "чтобы уже потом принимать решение, что подписывать и с кем".

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

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