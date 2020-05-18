Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Минцифре рассказали, какие услуги украинцы вскоре получат в смартфонах

18 мая, 15:19

Виктория Подолянец

Министерство хочет разработать приложение для оформления субсидий через смартфон

Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе портала "Дія" .

Кроме этого, в пресс-службе рассказали, над чем работают, чтобы упростить украинцам оформление административных услуг. Среди них – электронные выборы, электронная прописка, регистрация обществ с ограниченной ответственностью и многое другое.

При этом в министерстве интересуются мнением граждан о том, какие услуги в цифровом варианте являются наиболее нужными и актуальными. И, очевидно, на основе ответов на официальных страницах в соцсетях и запросов в Интернете сформируют очередь сервисов, которые впоследствии станут доступны для смартфонов.

Реклама

Судя по перечню, обнародованному пресс-службой на своей странице в соцсети Facebook, украинцев вскоре ожидают такие цифровые новации:

В тренде
В Украине снова подешевела валюта: курс доллара от НБУ
  • Внедрение цифровых документов;
  • Электронные выборы;
  • Уплата штрафов на авто онлайн;
  • Электронная прописка;
  • Е-подпись в "Дії";
  • Отчеты и налоги для ФЛП онлайн;
  • Смена водительского удостоверения;
  • Регистрация ООО;
  • Оформление субсидии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы, которые остались без работы, могут получить пособия от правительства в упрощенном порядке, воспользовавшись онлайн-порталом государственных услуг "Дія".

Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что диджитализация – это практическая борьба с коррупцией на всех уровнях. И политической воли достаточно для дальнейших цифровых преобразований в государстве.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЖКХ коммуналка субсидии платежки смартфоны приложение Дія

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусораЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...