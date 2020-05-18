В Минцифре рассказали, какие услуги украинцы вскоре получат в смартфонах

Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе портала "Дія" .
Кроме этого, в пресс-службе рассказали, над чем работают, чтобы упростить украинцам оформление административных услуг. Среди них – электронные выборы, электронная прописка, регистрация обществ с ограниченной ответственностью и многое другое.
При этом в министерстве интересуются мнением граждан о том, какие услуги в цифровом варианте являются наиболее нужными и актуальными. И, очевидно, на основе ответов на официальных страницах в соцсетях и запросов в Интернете сформируют очередь сервисов, которые впоследствии станут доступны для смартфонов.
Судя по перечню, обнародованному пресс-службой на своей странице в соцсети Facebook, украинцев вскоре ожидают такие цифровые новации:
- Внедрение цифровых документов;
- Электронные выборы;
- Уплата штрафов на авто онлайн;
- Электронная прописка;
- Е-подпись в "Дії";
- Отчеты и налоги для ФЛП онлайн;
- Смена водительского удостоверения;
- Регистрация ООО;
- Оформление субсидии.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы, которые остались без работы, могут получить пособия от правительства в упрощенном порядке, воспользовавшись онлайн-порталом государственных услуг "Дія".
Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".
Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что диджитализация – это практическая борьба с коррупцией на всех уровнях. И политической воли достаточно для дальнейших цифровых преобразований в государстве.
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