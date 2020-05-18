В Минцифре рассказали, какие услуги украинцы вскоре получат в смартфонах

Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе портала "Дія" .

Кроме этого, в пресс-службе рассказали, над чем работают, чтобы упростить украинцам оформление административных услуг. Среди них – электронные выборы, электронная прописка, регистрация обществ с ограниченной ответственностью и многое другое.

При этом в министерстве интересуются мнением граждан о том, какие услуги в цифровом варианте являются наиболее нужными и актуальными. И, очевидно, на основе ответов на официальных страницах в соцсетях и запросов в Интернете сформируют очередь сервисов, которые впоследствии станут доступны для смартфонов.

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Судя по перечню, обнародованному пресс-службой на своей странице в соцсети Facebook, украинцев вскоре ожидают такие цифровые новации:

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Внедрение цифровых документов;

Электронные выборы;

Уплата штрафов на авто онлайн;

Электронная прописка;

Е-подпись в "Дії";

Отчеты и налоги для ФЛП онлайн;

Смена водительского удостоверения;

Регистрация ООО;

Оформление субсидии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы, которые остались без работы, могут получить пособия от правительства в упрощенном порядке, воспользовавшись онлайн-порталом государственных услуг "Дія".

Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что диджитализация – это практическая борьба с коррупцией на всех уровнях. И политической воли достаточно для дальнейших цифровых преобразований в государстве.

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